إحياءُ اليوم العالمي لمرض السّرطان بمُستشفى قورينا الطبّي بشحّات.الثلاثاء ، 07-02-2017 - 12:30:00

.. بنغازى 7 فبراير 2017 ( وال ) - أحيا مستشفى قورينا الطبي بمدينة شحات اليوم العالمي لمرض السرطان، تحت شعار "نحنُ نستطيع .. أنا أستطيع" . حيث نظمت بالمناسبة ندوة علمية تناولت التعريف بهذا المرض والهدف من احياء هذا اليوم العالمي . كما تناولت هذه الندوة بالشرح الأنواع المختلفة للمرض، وكيفية التقليل من خطورة الإصابة ، وإمكانية الشفاء منه، وما توصل إليه العالم من تقدم علمي لمكافحة هذا المرض والشفاء منه ، والتعرف على طرق اكتشافه في المراحل المبكرة قبل أن تظهر الأعراض. ...( وال بنغازى ..

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