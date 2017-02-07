\" معيتيق \" يناقش برنامج تنمية وتطوير الجنوب .
الثلاثاء ، 07- 02- 2017 - 12:31:00
\nطرابلس 07 فبراير 2017 ( وال ) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \"أحمد معيتيق\" أمس مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ووزير \nالحكم المحلي المفوض \"بداد قنصو\"، وأعيان وحكماء منطقة الجنوب، وأعضاء عن\nالبرنامج الوطني لتنمية وتطوير الجنوب.\n وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة البرنامج \nالوطني لتنمية وتطوير الجنوب.\nوأوضح \"معيتيق\" خلال الاجتماع أن هذا البرنامج موسع يحتاج إلى دراسة من \nقبل أهل الاختصاص والخبرات بالمنطقة لتقييمه من الناحية المالية \nوالقانونية، والأماكن التي تحتاج إلى تطوير، إضافة إلى النظر في المشاريع\nالمتوقفة، مشيراً إلى أن ليبيا، مرت بظروف صعبة طيلة الأربع سنوات \nالماضية.\nوأكد أن المجلس الرئاسي يسعى إلى دعم تطوير الجنوب خلال العام الجاري \n2017 وعودة بناء المؤسسات، والخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة \nالاستقرار في كل ربوع ليبيا .\n\n...( وال )...