\" معيتيق \" يناقش برنامج تنمية وتطوير الجنوب .



طرابلس 07 فبراير 2017 ( وال ) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \"أحمد معيتيق\" أمس مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ووزير

الحكم المحلي المفوض \"بداد قنصو\"، وأعيان وحكماء منطقة الجنوب، وأعضاء عن

البرنامج الوطني لتنمية وتطوير الجنوب.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة البرنامج

الوطني لتنمية وتطوير الجنوب.

وأوضح \"معيتيق\" خلال الاجتماع أن هذا البرنامج موسع يحتاج إلى دراسة من

قبل أهل الاختصاص والخبرات بالمنطقة لتقييمه من الناحية المالية

والقانونية، والأماكن التي تحتاج إلى تطوير، إضافة إلى النظر في المشاريع

المتوقفة، مشيراً إلى أن ليبيا، مرت بظروف صعبة طيلة الأربع سنوات

الماضية.

وأكد أن المجلس الرئاسي يسعى إلى دعم تطوير الجنوب خلال العام الجاري

2017 وعودة بناء المؤسسات، والخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة

الاستقرار في كل ربوع ليبيا .



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