تسييرُ 1960 أنبونة غاز طهي لمدن الجنُوب .

بنغازي 7 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت الشركة البريقة لتسويق النفط والغاز أن إدارة منطقة مصراتة أرسلت يوم أمس 4 شاحنات محملة باسطوانات غاز الطهو إلى مدن ومناطق الجنوب. وافاد مدير مستودع مصراتة النفطي أنه تم تعبئة وشحن كميات من غاز الطهي على متن "اربع شاحنات" وإرسالها إلى مناطق الجنوب خصص منها 490 أنبوبة لمنطقة مرزق . و 490 أنبوبة لمنطقة السبيطات ، و 490 أنبوبة لمنطقة تراغن ،و 490 أنبوبة لمنطقة تمسة . وأن سعر البيع للأنبوبة الواحدة حدد بمبلغ 2.5 دينار ليبي. ...وال بنغازى ..