الاتّحاد الفَرعي للأَلعاب القوى في المَنطقة الشّرقية يَفتح بَاب الاِنتساب للأَندية الرّياضية .

بنغازي 7 فبراير 2017 ( وال )- أعلن الاتحاد الفرعي للألعاب القوى - المنطقة الشرقية عن فتح باب الانتساب أمام الأندية التي ترغب في ممارسة نشاط الألعاب القوى للموسم الرياضي 2016 -2017 . وقال رئيس لجنة المسابقات والبطولات في الاتحاد الفرعي للألعاب القوى - المنطقة الشرقية " صالح الكاديكي إن الشروط الواجب توفرها في النادي هي أن يكون لديه إشهار من وزارة الشباب والرياضة ،ومدرب متخصص في لعبة الألعاب القوى يكون معتمداً من اتحاد الألعاب القوى . وأضاف الكاديكي أن رسوم الاشتراك السنوي لكل نادي رياضي يقدر بـ 500 دينار، مشيراً إلى أن آخر موعد لقبول الانتساب هو 29 فبراير الجاري، وأن أي استفسار الاتصال بالاتحاد الفرعي للألعاب القوى المنطقة الشرقية 0926378353-0925885406-0923189579 . وال بنغازى ..