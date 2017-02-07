شركةُ الخليج تشيدُ بجهود مُستخدميها في حقل مسلة لإيقاف التسرّب في إحدى الخطوط .

بنغازي 7 فبراير 2017 (وال) - أشاد رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط الإثنين، بجهود مدير ومستخدمي حقل مسّلة النفطي ، في إيقاف التسرب الذي حدث في الخط ( 30 ) بوصة وإصلاحه في وقت قياسي . جاء ذلك في رسالة شكر بعثت بها لجنة الإدارة بالشركة إلى مدير حقل مسلة ومستخدمي الحقل، مشيرة إلى أن هذا ليس بغريب على رجال شركة الخليج العربي للنفط، متمنية لهم التوفيق والنجاح واستمرار العطاء للمصلحة العامة. ..(وال - بنغازى)..