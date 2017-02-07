فريق الهلال يواصل معسكره الاستعدادًي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

بنغازى 7 فبراير 2017 ( وال ) - واصل فريق الهلال الاول لكرة القدم معسكره التدريبي بمصر استعدادا لخوض لقاء الذهاب مع فريق أولينزي الكيني في العاشر من شهر فبراير الجاري بالقاهرة تحت اشراف المدرب الوطني جمال أبونواره . حيث تعادل الفريق سلبيا يوم أمس في لقاء ودي مع فريق النصر للتعدين أحد فرق الدوري المصري الممتاز . وقال المرافق الإعلامي لفريق الهلال " حاتم العرفي " لوكالة الانباء الليبية إن فريق الهلال قدّم خلال المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب 6 أكتوبر، مستوى ممتاز وكان قريب من تسجيل أكثر من هدف . وأضاف العرفي أنه بالرغم من الاستعداد المتأخر للفريق، إلى جانب نقص الدعم المادي إلا أن فريق الهلال قادر على تقديم صورة مشرفة ومرضية للكرة الليبية . وأوضح العرفي : أن المدرب الفريق جمال بونوارة حاول من خلال هذه المباراة الودية وضع خطة لقاء الذهاب مع فريق أولينزي الكيني ، وجاهزية اللاعبين ، مضيفا أن فريق الهلال سيخوض مباراة ودية اخرى . ... ( وال بنغازى ) ..