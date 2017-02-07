الإحتلال الإسرائيلي يستهدف الأراضي الزراعية والصيادين شمال غزة.

غزة 7 فبراير 2017 ( وال) - إستهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي, المتمركزة في مواقعها في محيط الخط الفاصل اليوم الثلاثاء, الأراضي الزراعية في محيط معبر بيت حانون"إيرز" شمال قطاع غزة. وفي هجوم آخر, إستهدفت زوارق الإحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر شمال قطاع غزة, دون إصابات, وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع, وعلى إرتفاعات مختلفة. يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي جاب أمس, أجواء قطاع غزة, وعلى إرتفاعات منخفضة, مطلقا بالونات حرارية مضيئة, كما شن سلسلة غارات على مواقع وأراض خالية غرب مدينة غزة, وشرق جباليا, وشمال بيت لاهيا, فيما أطلقت دبابات الاحتلال أكثر من خمسة قذائف على مواقع شمال القطاع ووسطه, موقعة إصابة بين المواطنين الفلسطينيين, وإلحاق أضرار في بعض الممتلكات. ...( وال ) ...