سبها تحي اليوم العالمي للاخصائي الاجتماعي .

سبها 7 فبراير 2017 ( وال ) - احيت مؤسسات المجتمع المدني بسبها اليوم العالمي للاخصائي الاجتماعي . حيث نظمت احتفالية بالمناسبة يوم أمس بمركز أم المؤمنين للدعم النفسس والاجتماعي وتنمية قدرات المراة بمدينة سبها حضرها حشد من الاخصائيين الاجتماعيين ومنتسبي مؤسسات المجتمع المدني . والقيت خلال هذه الاحتفالية مشاركات أكدت اهمية الاخصائي الاجتماعي ودوره داخل المجتمع في دراسة السلوك الاجتماعي الممارس من قبل العديد من افراد المجتمع ، وكذلك دوره في محاربة المخدرات والتسول وظاهرة التلوث البيئي . وتخلل الاحتفالية جلسة حوارية طرحت خلالها العديد من الافكار والاراء والمقترحات لدراسة الظواهر الاجتماعية السائدة بمدينة سبها ، وما تعانيه المؤسسات التعليمية من اكتضاض داخل الفصل الدراسي . .... وال سبها .....