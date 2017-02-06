الاتحاد الاوروبي يجدد دعمه لحكومة الوفاق ويلوح بإمكانية \" مراجعة \" العقوبات عن بعض الشخصيات الليبية .
الإثنين ، 06- 02- 2017 - 18:42:00
طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - جدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،التأكيد على اعترافهم ومساندتهم لحكومة الوفاق الوطني، مشيرين إلى أنها بالنسبة لهم المحاور الليبي الأكثر مصداقية، وقالوا \" ندعو كافة الأطراف إلى العمل بروح من الحوار البناء والانضمام للعملية السياسية \" .\nوبحسب وكالة الأنباء الايطالية ( آكي ) فقد حث الوزراء كافة الأطراف الليبية على تجنب أي تصرف من شأنه تقويض الانتقال السياسي في ليبيا.\nويأتي هذا الموقف في البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل اليوم حول الشأن الليبي، والذي تضمن العديد من الرسائل “الضمنية” لكافة أطراف الصراع في البلاد.\nولوح البيان بإمكانية “مراجعة” العقوبات المفروضة على بعض الشخصيات الليبية من أجل المساعدة على تحقيق السلام في البلاد.\n كما عبر رؤساء الدبلوماسية الأوروبية عن “استعدادهم” لاستخدام كافة الوسائل الممكنة من أجل تدعيم الحرس الرئاسي، التابع لحكومة الوفاق الوطني.\nوتطرق البيان أيضاً إلى الوضع الداخلي في ليبيا، فقد قرر الوزراء توسيع طيف مساعداتهم على المدى القصير للسلطات الليبية، فـ”هناك أموال تصل إلى 120 مليون يورو ستخصص لتنشيط مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الصحة والشباب والتعليم والأمن”، حسب النص.\nوأقر البيان بوجود أكثر من مليون مواطن ليبي يعانون من ظروف معيشية بالغة السوء، مشيراً إلى وجود ما يزيد عن 10 مليون يورو ستخصص لدعم المسار الإنساني.\nوركز الاتحاد على ضرورة الالتزام بمحتوى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا.\nوفي مايتعلق بالهجرة، وهي أحد أهم مفاصل العلاقات الأوروبية الليبية، فقد أشار البيان إلى أن الاتحاد سيتابع العمل من أجل رفع كفاءة خفر السواحل والسلطات المختصة في ليبيا لتستطيع مستقبلاً ضبط الحدود والتعاطي مع مسألة المهاجرين غير الشرعيين.\nكما أنه يسعى لدعم حرس الحدود في ليبيا لضبط الحدود البرية، بالتعاون مع البلدان المجاورة.\nوكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل ضمن إطار مقاربة إقليمية، فهو يتعاون مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ودول الجوار، لدفع الأمور باتجاه استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.\n... ( وال )...