لجنة أزمة الوقود والغاز تضع ضوابط لضمان وصول زيوت المحركات المدعومة للمواطنين.
الإثنين ، 06- 02- 2017 - 18:16:00
\\nطرابلس 6 فبراير 2016 (وال) - عقد اليوم الاثنين اجتماعا موسع ضم رئيس \\nلجنة ازمة الوقود والغاز \\\"ميلاد الهجرسي\\\" ، ومدير الإدارة العامة \\nللمبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط، ومنسق الزيوت، والمسؤولين في شركات\\nتوزيع الوقود ، ناقشوا خلاله السبل الكفيلة لضمان وصول زيوت محركات \\nالسيارات بالسعر المعتمد من الشركة للمواطنين عن طريق محطات الوقود.\\n وتم خلال الاجتماع ، الاتفاق على تزويد المنطقة الغربية باحتياجاتها من \\nزيوت محركات السيارات المدعومة بالتنسيق مع المجالس البلدية وجهاز الحرس \\nالبلدي لمنع بيعها في السوق الموازية وتهريبها عبر الحدود. \\nوأكد \\\"الهجرسي\\\" ان اللجنة بدأت في إعداد كشوفات تتضمن أرقام وعناوين \\nالمحطات التي ستستلم الزيوت المدعومة، في خطوة تهدف من خلالها إلى وضع \\nالمواطنين في صورة المحطات التي استلمت زيوتا قبل البدء في توزيعها. \\nوأشار إلى أن اللجنة ستخاطب المحال التجارية المتخصصة في بيع زيوت \\nالسيارات لعدم المتاجرة في هذه السلعة المدعومة باعتبار ذلك من الجرائم \\nالاقتصادية التي يعاقب عليها القانون، ويقتصر بيعها في محطات الوقود فقط.\\n ..(وال).