لجنة أزمة الوقود والغاز تضع ضوابط لضمان وصول زيوت المحركات المدعومة للمواطنين.

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طرابلس 6 فبراير 2016 (وال) - عقد اليوم الاثنين اجتماعا موسع ضم رئيس \

لجنة ازمة الوقود والغاز \\\"ميلاد الهجرسي\\\" ، ومدير الإدارة العامة \

للمبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط، ومنسق الزيوت، والمسؤولين في شركات\

توزيع الوقود ، ناقشوا خلاله السبل الكفيلة لضمان وصول زيوت محركات \

السيارات بالسعر المعتمد من الشركة للمواطنين عن طريق محطات الوقود.\

وتم خلال الاجتماع ، الاتفاق على تزويد المنطقة الغربية باحتياجاتها من \

زيوت محركات السيارات المدعومة بالتنسيق مع المجالس البلدية وجهاز الحرس \

البلدي لمنع بيعها في السوق الموازية وتهريبها عبر الحدود. \

وأكد \\\"الهجرسي\\\" ان اللجنة بدأت في إعداد كشوفات تتضمن أرقام وعناوين \

المحطات التي ستستلم الزيوت المدعومة، في خطوة تهدف من خلالها إلى وضع \

المواطنين في صورة المحطات التي استلمت زيوتا قبل البدء في توزيعها. \

وأشار إلى أن اللجنة ستخاطب المحال التجارية المتخصصة في بيع زيوت \

السيارات لعدم المتاجرة في هذه السلعة المدعومة باعتبار ذلك من الجرائم \

الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون، ويقتصر بيعها في محطات الوقود فقط.\

..(وال).