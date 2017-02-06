مقتل 18 شخصا جراء اندلاع حريق بصالون لتدليك الأقدام بالصين .

بكين 6 فبراير 2017 - ( وال ) - قتل 18 شخصا واصيب 18 آخرين بحروق تبلغ نسبة بعضها 99 في المائة وذلك جراء الحريق الذي اندلع في صالون لتدليك الأقدام في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين . وقالت وكالة الانباء الصينية أن النيران اجتاحت صالون لتدليك الأقدام والاستحمام في محافظة تيانتاي بمدينة تايتشو مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 18 آخرين. وأضافت الوكالة أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى في المحافظةمن بينهم شخص أصيب بحروق نسبتها 99 في المائة فيما تضرر جهازه التنفسي أيضا بعد استنشاق دخان كثيف. وأصيب أيضا بكسور بعد قفزه من الطابق الثاني من أجل الهرب." ( وال )