هيئة الرقابة الإدارية توقف عدد من المسؤولين بصفتهم الاعتبارية احتياطياً لدواعي المصلحة العامة.

طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - أوقفت هيئة الرقابة الإدارية عدد من المسؤولين بصفتهم الاعتبارية احتياطياً وذلك ضمن اختصاصاتها المنوطة بها وفق القانون . وافاد مدير مكتب الاعلام بالهيئة - وكالة الانباء الليبية - أن رئيس هيئة الرقابة الادارية المكلف قد اصدر قرارات بإيقاف عدد من المسؤولين الاعتباريين بشكل احتياط لدواعي المصلحة العامة وذلك بناء على مذكرة اللجنة المشكلة بالقرار رقم (431) لسنة 2016 بشأن متابعة وتقييم أداء الجهات الخاضعة للرقابة . واضاف : ان المسؤولين الموقوفين احتياطيا هم : عضو مجلس الإدارة والمدير العام بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي-عميد المجلس البلدي اوباري ـ مدير عام مصلحة الجمارك ـ مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمصلحة الجمارك ـ المراقب المالي لمصلحة الجمارك ـ مدير مكتب خدمات التشغيل والصيانة مزدة التابع للشركة العامة للمياه والصرف الصحي. وأوضحت هيئة الرقابة الادارية أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للموقوفين بهذا القرار . ..(وال)..