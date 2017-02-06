جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أراضي المواطنين والصيادين في بحر غزة.

غزة 6 فبراير 2017 (وال) - هاجمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأثنين مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة. ونقلت صادر اعلامية عن شهود عيان أن زوارق الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي صوب أحد مراكب الصيادين خلال الملاحقة دون التبليغ عن وقوع إصابات . كما قصفت أبراج المراقبة على الحدود في بلدة القرارة وخزاعة أراضي المواطنين والمزارعين شرق خانيونس دون التبليغ عن وقوع إصابات. وكانت زوارق الاحتلال الاسرائيلي استهدفت امس الاحد مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة وأجبرتهم على العودة إلى الموانئ.