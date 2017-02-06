الأمم المتحدة تحث الأطراف المتحاربة في أفغانستان على حماية المدنيين بعد مقتل 3498 مدنيا.

كابول 6 فبراير 2017 (وال) - حثت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في أفغانستان على حماية المدنيين في النزاع وذلك بعد التقرير الذي اظهر تنامي خطير لاستهداف المدنيين في هذا البلد ومقتل ما اجماله 3 آلاف و498 مدنيا في أعمال عنف في البلاد خلال عام 2016. وذكرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تقرير تم نشره اليوم الاثنين بكابول مقتل وأصابة 11418 مدنيا بينهم 3498 قتيلا و7920 مصابا. ويوجد بين الضحايا 3512 طفلا - 923 لقوا حتفهم و2589 أصيبوا بزيادة 24 في المائة عن الأعداد السابقة". وتعد الأعداد التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "يوناما" هي الأعلى منذ أن بدأت الهيئة العالمية تسجيل الخسائر التي تقع في جانب المدنيين منذ عام 2009. وأعرب داتاميتشي ياماموتو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان عن قلقه إزاء زيادة عدد الخسائر في جانب المدنيين وحث الأطراف المتحاربة على حماية المدنيين في النزاع. وذكر المسؤول "يتعين على جميع الأطراف المتورطة في النزاع اتخاذ تدابير محددة لحماية الرجال والنساء والأطفال المدنيين الذين تزهق أرواحهم في أفغانستان".