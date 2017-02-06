عدد سكان الصين يصل الى 1.

42 مليار نسمة بحلول عام 2020 بكين 6 فبراير 2017 (وال) أعلنت الصين أنه من المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 1.42 مليار نسمة بحلول عام 2020، وفقا لما ذكرته اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة . ونقلت وكالة الانباء الصينية " شينخوا " عن اللجنة أنه حتى نهاية عام 2015 فإن عدد سكان الصين بلغ ما يقرب من 1.37 مليار نسمة .. مشيرة إلى أنه سوف يصل معدل نمو السكان الطبيعى السنوى إلى نحو 6 فى الألف فى الوقت الذى يتوقع أن ينخفض فيه معدل النوع عند الولادة إلى 112 صبيا لكل 100 فتاة بحلول عام 2020 . وأضافت أنه قد أنجزت الأهداف الأساسية للصين الخاصة بتنظيم الأسرة خلال الأعوام الخمسة السابقة من 2011 الى 2015 . وظل معدل النمو السكانى الطبيعى عند خمسة فى الالف فى الوقت الذى انخفض فيه الفرق بين الذكور والإناث بين المواليد من 117.94 الى 113.51 . وقد دعت اللجنة الى تقديم دعم اكبر لعودة المرأة الى العمل بعد الولادة و تشجيع أصحاب الأعمال على دعم التوازن بين العمل وعلاقات الأسرة بين العاملين . - وال -.