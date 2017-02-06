إصابة أربعة أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غرب إسطنبول.

اسطنبول فبراير 2017 (وال)- أصيب أربعة أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب اليوم الاثنين ولاية "جناق قلعة" جنوب غرب إسطنبول وبلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريشتر. وأكدت فرق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنها توجهت إلى مركز الزلزال في ريف قضاء "أيواجيك" فور وقوع الزلزال.. مشيرة إلى تضرر عدد من المنازل في خمس قرى بالمنطقة. من جهته لفت رئيس بلدية "واجيك" محمد شاهين إلى وقوع خسائر مادية في قرى تابعة للقضاء فضلا عن إصابة أربعة مدنيين جراء انهيار جدران أحد المنازل.