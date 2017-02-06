قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل سبعة فلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية.

رام الله(الضفة الغربية) 6 فبراير2017(وال)-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين سبعة فلسطينيين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أشخاص من بلدة "صوريف" شمال غرب مدينة الخليل واقتادتهم الى جهة غير معلومة مضيفة أن قوات إسرائيلية قامت أيضا باعتقال شقيقين من بلدة "إذنا" غرب المدينة. كما جرى اعتقال شاب فلسطيني آخر في المدينة من قبل قوات الاحتلال التي عمدت أيضا إلى اقتحام مطبعة في الخليل .