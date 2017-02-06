الاعلان عن اتفاق لوقف الاشتباكات بمنطقتي جنزور وصياد.

طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - اعلن عمداء بلديات جنزور والزاوية الغرب والماية ،الاتفاق على وقف الاشتباكات في منطقتي جنزور وصياد ، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق ، وكذلك العمل على اعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس ورأس اجدير . وتم الاعلان عن التوصل الى هذا الاتفاق في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الاثنين عقب الاجتماع الذي تم بحضور وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني " بداد قنصو " وعمداء بلديات المنطقة الغربية . ..(وال)..