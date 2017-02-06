إصابة فلسطيني مسن في غارات اسرائيلية على قطاع غزة.

غزة 6 فبراير 2017(وال)-أصيب فلسطيني مسن (70 عاما) بجروح إثر غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي, اليوم الاثنين, شمال غرب مدينة غزة, وشرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة خلفت خسائر مادية. وأفادت مصادر اعلامية فلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعا شمال غرب مدينة غزة, ما أدى إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة. وأكد المصدر أن طائرة حربية قصفت موقعا ثانيا شرق جباليا, و أوقعت أضرارا جسيمة فيه وبممتلكات المواطنين المجاورة.