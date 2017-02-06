نشر قوات شرطة بعدد من الجامعات في جنوب إفريقيا للحيلولة دون وقوع أعمال عنف طلابية.

بريتوريا 6 فبراير 2017 (وال)- أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا, اليوم الإثنين, عن نشر قوات شرطة بعدد من الجامعات في البلاد, وذلك للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أو شغب من قبل الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. وذكرت مصادر اعلامية بريطانية اليوم أن الآلاف من الطلاب في جنوب أفريقيا قد نظموا في شهر أكتوبر الماضي مظاهرات حاشدة للاحتجاج على خطط الحكومة الرامية إلى رفع تكاليف التعليم الجامعي, وهو ما دفع الرئيس جاكوب زوما إلى استبعاد أي زيادات في المصروفات لمدة عام. وأضافت أن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الطلاب وقوات الشرطة خلال المظاهرات الإحتجاجية العام الماضي أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص واعتقال العديد. ويشعر الكثير من الطلاب السود بإستمرار انعدام المساواة بعد عقدين من انتهاء حكم الأقلية البيضاء, حيث أشاروا إلى أن زيادة المصروفات ستلحق المزيد من الضرر بالطلاب السود الذين كانوا يعانون من صعوبة الإلتحاق بالجامعات خلال فترة الحكم العنصري.