عودة ( 300 ) عائلة نازحة الى منازلها بحي ( 700 ) بمدينة سرت .
الإثنين ، 06- 02- 2017 - 15:28:00
\nطرابلس 06 فبراير 2017 ( وال )- أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص \nالشروع في عودة الأسر النازحة الى منازلها بحي ( 700 ) بمدينة سرت ، \nوذلك وفقاً للخطة الموضوعة لرجوع النازحين إلى المدينة .\n وأكدت مصادر مطلعة عودة ( 300 ) عائلة نازحة إلى منازلهم بحي 700 \nبمدينة سرت , وفقا للإجراءات الإدارية المطلوبة , وجار استقبال باقي \nالعائلات .\n وأشارت إلى أن هذه المرحلة هي الأولى ضمن ست مراحل , وستبدأ المرحلة\nالثانية بداية الأسبوع المقبل, وهي مخصصة لسكان الحي السكني الثالث \nباعتباره أكبر الأحياء السكنية بسرت.\n \n ...( وال )...