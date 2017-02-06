عودة ( 300 ) عائلة نازحة الى منازلها بحي ( 700 ) بمدينة سرت .الإثنين ، 06-02-2017 - 15:28:00

عودة ( 300 ) عائلة نازحة الى منازلها بحي ( 700 ) بمدينة سرت .\nطرابلس 06 فبراير 2017 ( وال )- أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص \nالشروع في عودة الأسر النازحة الى منازلها بحي ( 700 ) بمدينة سرت ، \nوذلك وفقاً للخطة الموضوعة لرجوع النازحين إلى المدينة .\n وأكدت مصادر مطلعة عودة ( 300 ) عائلة نازحة إلى منازلهم بحي 700 \nبمدينة سرت , وفقا للإجراءات الإدارية المطلوبة , وجار استقبال باقي \nالعائلات .\n وأشارت إلى أن هذه المرحلة هي الأولى ضمن ست مراحل , وستبدأ المرحلة\nالثانية بداية الأسبوع المقبل, وهي مخصصة لسكان الحي السكني الثالث \nباعتباره أكبر الأحياء السكنية بسرت.\n \n ...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأثنين .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الخميس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا