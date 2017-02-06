عودة ( 300 ) عائلة نازحة الى منازلها بحي ( 700 ) بمدينة سرت .



طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال )- أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص

الشروع في عودة الأسر النازحة الى منازلها بحي ( 700 ) بمدينة سرت ،

وذلك وفقاً للخطة الموضوعة لرجوع النازحين إلى المدينة .

وأكدت مصادر مطلعة عودة ( 300 ) عائلة نازحة إلى منازلهم بحي 700

بمدينة سرت , وفقا للإجراءات الإدارية المطلوبة , وجار استقبال باقي

العائلات .

وأشارت إلى أن هذه المرحلة هي الأولى ضمن ست مراحل , وستبدأ المرحلة

الثانية بداية الأسبوع المقبل, وهي مخصصة لسكان الحي السكني الثالث

باعتباره أكبر الأحياء السكنية بسرت.



...( وال )...