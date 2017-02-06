ساحة مجمع المحاكم والنيابات بمدينة طرابلس تشهد اليوم وقفة احتجاجية سلمية .

طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - شهدت ساحة مجمع المحاكم والنيابات بمدينة طرابلس اليوم وقفة احتجاجية نفذها الخبراء القضائيين بتخصصاتهم المهنية كافة المنتسبين لمنظمة العدالة للخبراء القضائيين بليبيا للتعبير السلمي على عدم رضاهم ورفضهم لبعض الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها الخبير القضائي اثناء تأديته لواجباته المكلف بها وهضم حقوقه التي كفلتها له القوانين ذات العلاقة . وطالب المشاركون في هذه الوقفة بالتطبيق الفوري للقانون رقم " 1" بشأن الخبرة القضائية والعمل على تفعيل مواده كافة دون استثناء ، وصرف الأتعاب والمستحقات فور انتهاء الخبير من العمل المكلف به ، وصرف الأتعاب المستحقة للخبير القضائي من خزينة المحكمة المكلف بعمله من قبلها . كما طالبوا بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للخبير أثناء تنفيذه لواجباته ، وتدليل الصعاب والعراقيل كافة التي يتعرض لها الخبير القضائي أثناء قيامه بواجباته والتنسيق بين المحاكم والجهات الرسمية بالدولة ذات العلاقة بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لتأدية الخبير القضائي لمهامه المكلف بها . وأكد المشاركون في هذه الوقفة على ضرورة تلبية طلباتهم المشروعة كافة ووفقاً للقوانين النافذة بالخصوص والإ سيضطرون إلى تصعيد موقفهم وممارسة حقوقهم المشروعة كافة في التعبير السلمي . ( وال )