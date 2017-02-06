الادارة الامتحانات تتابع استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.
الإثنين ، 06- 02- 2017 - 13:26:00
\n طرابلس 6 فبراير 2017 ( وال ) - عقد بإدارة الامتحانات بوزارة \nالتربية والتعليم بطرابلس اجتماع موسع خصص لمتابعة استعدادات الادارة \nلامتحانات نهاية العام الدراسي 2016-2017م ، وكذلك مناقشة المشاكل التي \nتواجه إدارة الامتحانات وتعرقل عملها .\n كما ناقش الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة التعليم (عادل خلف الله) \nومدراء إدارات الامتحانات ورؤساء الأقسام بإدارة الامتحانات ، وادارات \nالشؤون الإدارية والمالية والمتابعة والتوثيق والمعلومات والشؤون \nالقانونية عدد من المواضيع منها احتياجات ومتطلبات إدارة الامتحانات \nلامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، والمكافآت التي لم تصرف للعاملين \nبالامتحانات خلال السنوات الماضية ، وعقد الوزارة مع الشركة المشرفة على \nتشغيل منظومة تصحيح الامتحانات الالكترونية ، والالتزامات المالية \nالمستحقة للشركة ، وما يعيق تسديدها .