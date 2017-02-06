الادارة الامتحانات تتابع استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.



طرابلس 6 فبراير 2017 ( وال ) - عقد بإدارة الامتحانات بوزارة

التربية والتعليم بطرابلس اجتماع موسع خصص لمتابعة استعدادات الادارة

لامتحانات نهاية العام الدراسي 2016-2017م ، وكذلك مناقشة المشاكل التي

تواجه إدارة الامتحانات وتعرقل عملها .

كما ناقش الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة التعليم (عادل خلف الله)

ومدراء إدارات الامتحانات ورؤساء الأقسام بإدارة الامتحانات ، وادارات

الشؤون الإدارية والمالية والمتابعة والتوثيق والمعلومات والشؤون

القانونية عدد من المواضيع منها احتياجات ومتطلبات إدارة الامتحانات

لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، والمكافآت التي لم تصرف للعاملين

بالامتحانات خلال السنوات الماضية ، وعقد الوزارة مع الشركة المشرفة على

تشغيل منظومة تصحيح الامتحانات الالكترونية ، والالتزامات المالية

المستحقة للشركة ، وما يعيق تسديدها .