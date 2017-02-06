مناقشة الاستعدادات والترتيبات لفتح خط جوي بين ليبيا وايطاليا .

طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - بحث الاجتماع الموسع الذي عقد صباح اليوم بوزارة المواصلات بطرابلس الاستعدادات والترتيبات لفتح خط جوي بين ليبيا وايطاليا . كما تم مناقشة تجهيزات ما قبل بدء الرحلات من مطار امعيتيقة الى مطار روما بايطاليا واوجة التعاون في مجال الطيران المدني . وحضر الاجتماع وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني " ميلاد معتوق"و رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس هيئة الطيران المدني بايطاليا ونائبة السفير الايطالي لدى ليبيا ، ومدراء مكتب ترخيص المطارات ،ومكتب أمن الطيران ، وادارة الملاحة الجوية بالمصلحة ، وعدد من المختصين في امن الطيران . وأوضح رئيس مصلحة الطيران المدني الكابتن " نصر الدين شائب العين " ان اجتماع اليوم هو بين مصلحة الطيران المدني ،والطيران المدني الايطالي وهو الاجتماع ما قبل بدء الرحلات من مطار امعيتيقة الى مطار روما بايطاليا . وأضاف " شائب العين " لــ ( وال ) ان اجتماعنا اليوم يتم فيه اقرار الرحلات من مطار امعيتيقة الى مطار روما مباشرة ، وسيكون عقب الانتهاء من هذا الاجتماع زيارة تفتيشية الى مطار امعيتيقه والتي من خلالها يقدم الوفد الايطالي تقريره للطيران الايطالي ،ويقوم المختصين بالطيران المدني الليبي بمتابعة هذا التقرير ونأمل ان تكون هذه الزيارة ايجابية وتكون نتيجتها فتح خط جوي بين ليبيا وايطاليا. .. (( وال ))..