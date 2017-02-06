تركيب فصول الكترونية لعدد من المدارس ببلدية سوق الجمعة‏.



سوق الجمعة 6 فبراير 2017 ( وال ) - قام المجلس البلدي سوق الجمعة

بتركيب فصول الكترونية لعدد من المدارس في نطاق البلدية ‏.

وجاء تركيب هذه الفصول حرصا من المجلس البلدي سوق الجمعة على تقديم

أفضل الخدمات لطلاب المدارس والمؤسسات التعليمية بالبلدية .

وأكد المجلس البلدي سوق الجمعة من خلال موقعه الاعلامي بشبكة

المعلومات حرصه على تركيب المزيد من الفصول الإلكترونية ببقية المدارس من

قبل لجنة التعليم بالبلدية.

ويذكر ان المجلس البلدي كان قد اشرف على تركيب فصل إلكتروني بمدرسة

الصم وضعاف السمع بمحلة الجهاد بسوق الجمعة .