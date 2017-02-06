تركيب فصول الكترونية لعدد من المدارس ببلدية سوق الجمعة.
الإثنين ، 06- 02- 2017 - 13:09:00
\n سوق الجمعة 6 فبراير 2017 ( وال ) - قام المجلس البلدي سوق الجمعة \nبتركيب فصول الكترونية لعدد من المدارس في نطاق البلدية .\n وجاء تركيب هذه الفصول حرصا من المجلس البلدي سوق الجمعة على تقديم \nأفضل الخدمات لطلاب المدارس والمؤسسات التعليمية بالبلدية .\n وأكد المجلس البلدي سوق الجمعة من خلال موقعه الاعلامي بشبكة \nالمعلومات حرصه على تركيب المزيد من الفصول الإلكترونية ببقية المدارس من\nقبل لجنة التعليم بالبلدية. \n ويذكر ان المجلس البلدي كان قد اشرف على تركيب فصل إلكتروني بمدرسة \nالصم وضعاف السمع بمحلة الجهاد بسوق الجمعة .