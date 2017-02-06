مشاكل تهدد مجمّع غوط السّلطان .

بنغازي 6 فبراير 2017 ( وال ) - دعا مدير مشروع غوط السلطان للدواجن والأبقار، الطيب العمروني، مسؤولو القطاع بدعم المشروع ، وحل المشاكل التي تواجه الانتاج به. وأوضح مدير المشروع لوكالة الانباء الليبية أن المجمع الإنتاجي للدواجن والأبقار يواجه مشاكل تهدد سير العمل به ، منها ضعف التمويل لاجراء الصيانة للأجزاء الأساسية للحظائر ومعدات التفريخ والمجازر الآلية ، وكذلك عدم فتح اعتمادات مالية لتوريد البيض المخصب . وأشاد مدير المشروع بالاهالي وأهل المنطقة لحفاظهم على معدات ومرافق المشروع . ويذكر ان مشروع غوط السلطان من أكبر المشاريع الزراعية في ليبيا ، حيث يقع على مساحة تقدر بنحو 2500 هكتار داخل بلدية الأبيار . ... وال بنغازى ..