الهيئة العامة للمعارض تعلن عن اقامة الدورة \" 45 \" لمعرض طرابلس الدولي .
الإثنين ، 06- 02- 2017 - 12:55:00
\n طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت الهيئة العامة للمعارض عن اقامة \nالدورة الدولية الخامسة والأربعين لمعرض طرابلس الدولي التي ستعقد خلال \nالفترة من 02 إلى 12 من شهر أبريل القادم ، وذلك بمدينة معرض طرابلس \nالدولي .\nوأهابت الهيئة بجميع الهيئات والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد \nللمشاركة في هذا المحفل الاقتصادي المبادرة بالاتصال ولمزيد من المعلومات\nزيارة الموقع الألكتروني الرسمي للهيئة العامة للمعارض أو الاتصال على \nالبريد الالكتروني \" www.libyafairs.com\" أو صفحة الهيئة العامة للمعارض \nعلى موقع التواصل الاجتماعي الـ \" فيسبوك \" general board of fairs أو \nالاتصال على الأرقام التالية : فاكس : 00218213365104 أو الهاتف \n:218213365115 \n ( وال )