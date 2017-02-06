الهيئة العامة للمعارض تعلن عن اقامة الدورة \" 45 \" لمعرض طرابلس الدولي .



طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت الهيئة العامة للمعارض عن اقامة

الدورة الدولية الخامسة والأربعين لمعرض طرابلس الدولي التي ستعقد خلال

الفترة من 02 إلى 12 من شهر أبريل القادم ، وذلك بمدينة معرض طرابلس

الدولي .

وأهابت الهيئة بجميع الهيئات والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد

للمشاركة في هذا المحفل الاقتصادي المبادرة بالاتصال ولمزيد من المعلومات

زيارة الموقع الألكتروني الرسمي للهيئة العامة للمعارض أو الاتصال على

البريد الالكتروني \" www.libyafairs.com\" أو صفحة الهيئة العامة للمعارض

على موقع التواصل الاجتماعي الـ \" فيسبوك \" general board of fairs أو

الاتصال على الأرقام التالية : فاكس : 00218213365104 أو الهاتف

:218213365115

( وال )