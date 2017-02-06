اجتماع موسع لمناقشة الصعوبات التى تواجه الشركة القائمة على تشغيل منظومة التصحيح الإلكتروني .
الإثنين ، 06- 02- 2017 - 12:46:00
\n طرابلس 6 فبراير 2017 ( وال ) - خصص الاجتماع الموسع الذي عقد أمس \nبإدارة الامتحانات بطرابلس لمناقشة أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه \nعمل الشركة القائمة على تشغيل منظومة التصحيح الإلكتروني، وسبل معالجتها \nوتدليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها .\n وحضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم ، و مدير إدارة الامتحانات ورؤساء \nالأقسام والوحدات بالإدارة، ومدير مكتب الإعلام ، ومدير مكتب المتابعة \nالمكلف ، ورئيس مجلس إدارة الشركة القائمة على تشغيل المنظومة .\nوطالب رئيس مجلس إدارة الشركة بتسوية كافة المستحقات المالية المترتبة \nعلى الوزارة، مؤكدا أن، الشركة لم تتقاضى مستحقاتها مند ثلاث سنوات \nسابقة، على الرغم من تقديمها لخدمات تشغيل المنظومة والإشراف عليها طيلة \nتلك الفترة.\nومن جانبه أكد وكيل الوزارة على ضرورة صرف كافة مستحقات الشركة وتسهيل \nإجراءاتها، والايفاء بكافة الالتزامات المالية السابقة والمترتبة على \nالوزارة تجاه الشركة .\n وأوضح أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماع تقابلي مع ديوان المحاسبة خلال \nالأيام القليلة القادمة لحلحلة جميع الملفات المالية العالقة لصالح وزارة\nالتعليم والجهات التابعة لها.\n\n ... وال ...