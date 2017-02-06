اجتماع موسع لمناقشة الصعوبات التى تواجه الشركة القائمة على تشغيل منظومة التصحيح الإلكتروني .



طرابلس 6 فبراير 2017 ( وال ) - خصص الاجتماع الموسع الذي عقد أمس

بإدارة الامتحانات بطرابلس لمناقشة أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه

عمل الشركة القائمة على تشغيل منظومة التصحيح الإلكتروني، وسبل معالجتها

وتدليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها .

وحضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم ، و مدير إدارة الامتحانات ورؤساء

الأقسام والوحدات بالإدارة، ومدير مكتب الإعلام ، ومدير مكتب المتابعة

المكلف ، ورئيس مجلس إدارة الشركة القائمة على تشغيل المنظومة .

وطالب رئيس مجلس إدارة الشركة بتسوية كافة المستحقات المالية المترتبة

على الوزارة، مؤكدا أن، الشركة لم تتقاضى مستحقاتها مند ثلاث سنوات

سابقة، على الرغم من تقديمها لخدمات تشغيل المنظومة والإشراف عليها طيلة

تلك الفترة.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة على ضرورة صرف كافة مستحقات الشركة وتسهيل

إجراءاتها، والايفاء بكافة الالتزامات المالية السابقة والمترتبة على

الوزارة تجاه الشركة .

وأوضح أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماع تقابلي مع ديوان المحاسبة خلال

الأيام القليلة القادمة لحلحلة جميع الملفات المالية العالقة لصالح وزارة

التعليم والجهات التابعة لها.



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