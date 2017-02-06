الملف الليبي على طاولة اجتماع وزراء خارجية أوروبا ببروكسل اليوم .



طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - يشكل الملف الليبي محورا هاما في

اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم ببروكسل .

وبحسب وكالة الأنباء الايطالية ( آكي ) أنه سيتركز البحث خلال هذا

الاجتماع على كيفية مساعدة حكومة الوفاق الوطني على استعادة السيادة على

كامل أراضي البلاد، وضبط الحدود والتعاطي مع مسألة المهاجرين غير

الشرعيين، والنهوض بالتحديات الداخلية.

وفي هذا الإطار، نقلت الوكالة - عن وزير الخارجية البريطاني \" بوريس

جونسون \" ، تأكيده على أهمية التحرك الدبلوماسي الأوروبي من أجل توحيد

شرق وغرب ليبيا، وإشارته بأن \"اتفاق الصخيرات وثيقة هامة يمكن البناء

عليها\".

وفي السياق نفسه، جاءت تصريحات وزير الخارجية البلجيكي \" ديديه ريندرز

\"، الذي تحدث عن أهمية الدور الدبلوماسي الأوروبي في مساعدة حكومة الوفاق

الوطني خاصة في ملف المهاجرين.

وأقر \" ريندرز \" بأن ليبيا لا يمكنها الاحتفاظ باللاجئين على أراضيها،

قائلا \"يجب أن نساعدهم عبر العمل مع دول المصدر وتعزيز سياسة إعادة هؤلاء

إلى بلدانهم الأصلية\".

وفي الملف الليبي أيضاً، شدد معظم الوزراء في تصريحاتهم على ضرورة أن

يبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده من أجل رفع كفاء ة حرس الحدود وخفر

السواحل الليبية لتمكينهم من التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية على

أراضيهم وفي مياههم الإقليمية، حتى قبل أن يصل هؤلاء إلى أوروبا.



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