الملف الليبي على طاولة اجتماع وزراء خارجية أوروبا ببروكسل اليوم .
الإثنين ، 06- 02- 2017 - 12:42:00
\n طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - يشكل الملف الليبي محورا هاما في \nاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم ببروكسل .\nوبحسب وكالة الأنباء الايطالية ( آكي ) أنه سيتركز البحث خلال هذا \nالاجتماع على كيفية مساعدة حكومة الوفاق الوطني على استعادة السيادة على \nكامل أراضي البلاد، وضبط الحدود والتعاطي مع مسألة المهاجرين غير \nالشرعيين، والنهوض بالتحديات الداخلية.\n وفي هذا الإطار، نقلت الوكالة - عن وزير الخارجية البريطاني \" بوريس \nجونسون \" ، تأكيده على أهمية التحرك الدبلوماسي الأوروبي من أجل توحيد \nشرق وغرب ليبيا، وإشارته بأن \"اتفاق الصخيرات وثيقة هامة يمكن البناء \nعليها\".\n وفي السياق نفسه، جاءت تصريحات وزير الخارجية البلجيكي \" ديديه ريندرز \n\"، الذي تحدث عن أهمية الدور الدبلوماسي الأوروبي في مساعدة حكومة الوفاق\nالوطني خاصة في ملف المهاجرين.\n وأقر \" ريندرز \" بأن ليبيا لا يمكنها الاحتفاظ باللاجئين على أراضيها،\nقائلا \"يجب أن نساعدهم عبر العمل مع دول المصدر وتعزيز سياسة إعادة هؤلاء\nإلى بلدانهم الأصلية\".\n وفي الملف الليبي أيضاً، شدد معظم الوزراء في تصريحاتهم على ضرورة أن \nيبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده من أجل رفع كفاء ة حرس الحدود وخفر \nالسواحل الليبية لتمكينهم من التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية على \nأراضيهم وفي مياههم الإقليمية، حتى قبل أن يصل هؤلاء إلى أوروبا.\n\n ...( وال )...