وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع سير امتحانات نهاية الفصل الأول.الإثنين ، 06-02-2017 - 12:35:00

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع سير امتحانات نهاية الفصل الأول.\n طرابلس 6 فبراير 2017 ( وال ) - تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم \nرفقة مسؤول شؤون التربية والتعليم أبوسليم سير امتحانات نهاية الفصل \nالأول بمدارس طرابلس الكبرى . \n وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم خلال هذه الجولة التي شملت مدرستي\nزاوية الدهماني والتحرير للتعليم الأساسي سير امتحانات نهاية الفصل الأول\nللعام الدراسي ( 2016 ـ 2017 ) وللوقوف على المشاكل والصعاب التي يعاني \nمنها المعلم والطالب في العملية التعليمية.\nيذكر أن مدرسة زاوية الدهماني تابعة لشؤون التربية والتعليم طرابلس \nالمركز وعدد طلابها ( 884 ) طالبا وطالبة فترة صباحيه ومسائية ، ومدرسة \nالتحرير تتبع شؤون التربية والتعليم أبو سليم وعدد طلابها ( 400 ) طالبة \n.

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأثنين .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الخميس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا