وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع سير امتحانات نهاية الفصل الأول.



طرابلس 6 فبراير 2017 ( وال ) - تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم

رفقة مسؤول شؤون التربية والتعليم أبوسليم سير امتحانات نهاية الفصل

الأول بمدارس طرابلس الكبرى .

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم خلال هذه الجولة التي شملت مدرستي

زاوية الدهماني والتحرير للتعليم الأساسي سير امتحانات نهاية الفصل الأول

للعام الدراسي ( 2016 ـ 2017 ) وللوقوف على المشاكل والصعاب التي يعاني

منها المعلم والطالب في العملية التعليمية.

يذكر أن مدرسة زاوية الدهماني تابعة لشؤون التربية والتعليم طرابلس

المركز وعدد طلابها ( 884 ) طالبا وطالبة فترة صباحيه ومسائية ، ومدرسة

التحرير تتبع شؤون التربية والتعليم أبو سليم وعدد طلابها ( 400 ) طالبة

.