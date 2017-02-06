وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع سير امتحانات نهاية الفصل الأول.
الإثنين ، 06- 02- 2017 - 12:35:00
\n طرابلس 6 فبراير 2017 ( وال ) - تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم \nرفقة مسؤول شؤون التربية والتعليم أبوسليم سير امتحانات نهاية الفصل \nالأول بمدارس طرابلس الكبرى . \n وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم خلال هذه الجولة التي شملت مدرستي\nزاوية الدهماني والتحرير للتعليم الأساسي سير امتحانات نهاية الفصل الأول\nللعام الدراسي ( 2016 ـ 2017 ) وللوقوف على المشاكل والصعاب التي يعاني \nمنها المعلم والطالب في العملية التعليمية.\nيذكر أن مدرسة زاوية الدهماني تابعة لشؤون التربية والتعليم طرابلس \nالمركز وعدد طلابها ( 884 ) طالبا وطالبة فترة صباحيه ومسائية ، ومدرسة \nالتحرير تتبع شؤون التربية والتعليم أبو سليم وعدد طلابها ( 400 ) طالبة \n.