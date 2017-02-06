مركز اللغات بجامعة سبها يعلن عن فتح باب القبول للدراسة .

سبها 6 فبراير 2017 ( وال ) - يعلن مركز اللغات بجامعة سبها عن فتح باب القبول للدراسة بالمركز للفصل الدراسي ربيع 2017 ميلادى وذلك امام المعيدين وطلبة الدراسات العليا والطلبة الموفدون للدراسة بالخارج . وأعلن المركز بأن الدراسة ستبدأ يوم الأحد السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري 2017 ميلادى. وحدد المركز موعد امتحان القبول خلال يومى الأحد والاثنين الموافق 19 و20 من شهر فبراير الجاري على تمام الساعة العاشرة صباحا ، على ان يحضر المتقدم رسالة من ادارة الدراسات العليا تفيد بأنه معيد او طالب دراسات عليا ، او احضار نسخة من قرار الايفاد . وطالب المركز من الطلبة الدراسين على حساب انفسهم بدفع الرسوم على كامل الفصل الدراسى . ... سبها ( وال ) .....