مقتل شخص في هجوم استهدف القنصلية الأفغانية بباكستان .

اسلام آباد 6 فبراير 2017 ( وال) - لقي شخص واحد على الأقل حتفه اليوم الاثنين بعدما أطلق أحد حراس الأمن النار فى بهو القنصلية العامة لأفغانستان بمدينة كراتشى الباكستانية. ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر بالشرطة قولها ان القتيل مسؤول فى القنصلية, وان منفذ الهجوم أفغانى الجنسية, وقد تم اعتقاله. واشارت القناة الاخبارية الى ان السلطات الأمنية تشتبه فى ان الدافع وراء ارتكاب الجريمة يرجع الى وجود عداوة شخصية. وقد أغلقت السلطات الباكستانية الطرق المؤدية الى القنصلية أمام حركة المرور, وطوق أفراد الشرطة المنطقة فور وقوع الهجوم. ...(وال) ...