جامعة سبها تعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للفصل الدراسي القادم ربيع 2017 للطلاب الجدد .

سبها 6 فبراير 2017 ( وال) - اعلنت ادارة المسجل العام بجامعة سبها عن فتح باب التسجيل والقبول للفصل الدراسى القادم ربيع 2017 للطلاب الجدد . وأوضحت الادارة في اعلان لها تحصلت وكالة الانباء على نسخة منه ان التسجيل سيتم عن طريق (بوابة جامعة سبها الالكترونية ) بإدخال البيانات للطالب المتقدم فى النظام وان هذا النتسجيل لايعنى قبول الطالب بشكل نهائى فى الكلية الراغب التسجيل فيها ويعتير قبول مبدئى . وبينت ان الكليات التى فتحت باب التسجيل هي العلوم ، والاداب ، الزراعة ،التقنية الطبية مرزق ، التربية ترااغن ،التربية اوبارى ، التربية غات . وحددت الإدارة في اعلانها اخر موعد للتسجيل هو يوم الخامس عشر من شهر مارس 2017 . ... ( وال سبها ) ...