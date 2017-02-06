المرصد السوري : تنظيم "داعش" الإرهابي بات محاصرا بالكامل في مدينة الباب.

دمشق 6 فبراير 2017 ( وال) - أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان, اليوم الاثنين, بأن تنظيم "داعش" الإرهابي بات محاصرا بالكامل في مدينة الباب شمال سوريا. ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم عن المرصد السوري, قوله "إن عناصر داعش باتوا محاصرين تماما في مدينة الباب, آخر معاقل التنظيم في محافظة حلب بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها على طريق رئيسي يربط المدينة بمعقل التنظيم في الرقة".مشيرا الى ان المعارك لاتزال مستمرة بين قوات درع الفرات ومسلحي "داعش" داخل بلدة بزاعة الاستراتيجية بريف مدينة حلب. وأعلنت مصادر سورية عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من قوات النظام السوري في مواجهات مع قوات المعارضة بالغوطة الشرقية في ريف دمشق. ...( وال ) ...