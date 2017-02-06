السفارة الامريكية بليبيا : كل التأشيرات الممنوحة تعتبر صالحة للسفر الى الولايات المتحدة اذا كان حاملوها يحق لهم ذلك.

طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت السفارة الامريكية في ليبيا رفع الحظر المؤقت الذي فرض بموجب أحكام الأمر التنفيذي للرئيس الامريكي " دونالد ترامب " فيما يتعلق بتأشيرات الدخول والسفر لرعايا كل من ( سوريا - العراق - ايران - ليبيا - الصومال - السودان - اليمن ) . وأكدت السفارة في بيان لها - نشرته على صفحتها الاكترونية أن كل التأشيرات الممنوحة تعتبر صالحة للسفر الان الى الولايات المتحدة اذا كان حاملوها يحق لهم ذلك. وأشار البيان - الى ان الأشخاص الذين انتهت مدة صلاحية تأشيرات دخولهم او تم إلغائها بشكل فعلي، عليهم ان يتقدموا مرة اخرى بطلب تأشيرة جديدة من سفارة او قنصلية أمريكية مالم يصدر قرار عن الجمارك وحرس الحدود بمنح عفو مشروط او تنازل عن متطلبات تأشيرة الدخول عند نقطة الدخول. ...( وال )...