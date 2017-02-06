عميد بلدية سرت يقوم بزيارة لعدد من المدراس والمخابز بسرت .

سرت 06 فبراير 2017(وال)- قام عميد بلدية سرت السيد مختار المعدانى بزيارة لعدد من المدراس بمناطق السواوة وابوزاهية والقرضابية وسلطان والرباط والسكنية الثالثة بسرت . وقال عضو لجنة الازمة بسرت السيد " محمد الاميل " لوكالة الانباء الليبية سرت ان الزيارات شملت عدد من المدراس لمعرفة نسب الاضرار التى لحقت بهذه المدارس جراء الحرب التى شنتها قوات البنيان المرصوص ضد تنظيم الدولة الارهابي وطرده من مدينة سرت و معرفة مدى الاحتياجات العاجلة والضرورية للعملية التعليمية بهذه المدارس . واوضح " الاميل "ان الزيارة شملت ايضا عدد من المخابز التى عادت للعمل من جديد بعد توقف لاكثر من عام حيث اطلع على انتاجها لرغيف الخبز من حيث الوزن والسعر ومصادر الدقيق واسعارة . واكد "الاميل " ان المجلس البلدى سرت قد تعهد بالعمل على صيانة المدراس وذلك بالتنسيق مع الشركات المحلية وتوفير الدقيق للمخابز بالتنسيق مع مراقبة الاقتصاد . ...(وال-سرت)...