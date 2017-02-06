بدء جتماع فريق الخبراء بشأن التسوية السورية في كازاخستان.

أستانا 6 فبراير 2017 ( وال) - بدأ صباح اليوم الاثنين في عاصمة كازاخستان أستانا اجتماع مجموعة العمل المشتركة (روسيا وإيران وتركيا ) بشأن تسوية الازمة السورية. وكانت وزارة خارجية كازاخستان قالت أنه من المنتظر مشاركة ممثل للأمم المتحدة في الاجتماع إلى جانب وفود روسيا وتركيا وإيران. وحسب وكالة "إنترفاكس" يترأس ستانيسلاف حاجي محميدوف نائب رئيس دائرة العمليات التابعة للأركان العامة للقوات الروسية مجموعة الخبراء الروس. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مسألة تنفيذ نظام الهدنة المعمول به وفق اتفاق 29 ديسمبر الماضي وإعداد إجراءات الرقابة على الهدنة ومنع وقوع انتهاكات وتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمعارضة في سوريا وكذلك حل المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية. وكانت (روسيا وتركيا وإيران) قد اتفقت في مفاوضات أستانا الماضية على إنشاء آلية ثلاثية للرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا . ...( وال ) ...