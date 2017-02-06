التأكيد على عودة محطة الكابل البحرى بسرت للعمل بعد توقف من شهر اغسطس 2015 .

سرت 06 فبراير 2017( وال )- أكد مدير مكتب شركة هاتف ليبيا للاتصالات بسرت المهندس " احمد يوسف " ، عودة وتشغيل محطة الكابل البحرى للاتصالات التى كانت متوقفة منذ شهر اغسطس 2015 . وأوضح أن اضرارا بسيطة الحقت بشبكتي المدار ولبييانا بسرت ، وأن نسبة 95 بالمائة من شبكة المدار غير متضررة جراء الحرب بسرت وأن نسبة 45 بالمائة من شبكة لبييانا متضررة ، مؤكدا أن بإمكان الشركتين دخول العمل للشبكتيين للتغطية بسرت وضواحيها فور اعطاء الاذن بفتح التغطية العامة للاتصالات . وأضاف أن خدمات الانترنت ستعود للمصارف التجارية لتشغيل منظوماتها المصرفية فور الاذن من الغرفة الامنية وبعد عودة السكان واعادة فتح المصارف لتقديم الخدمات المالية المصرفية لاهالى المدينة . ...(وال-سرت)...