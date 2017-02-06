وصول شحنة من الادوية للمركز الصحى وادى جارف جنوب سرت .

سرت 06 فبراير 2017 ( وال )- تسلمت ادارة المركز الصحى وادى جارف جنوب سرت اليوم شحنة من الادوية مقدمة من جهاز الامداد الطبى و لجنة الازمة سرت وجمعية ايادى الخير للاعمال الخيرية بطرابلس . وقال عضو لجنة الازمة سرت "مصباح العبانى " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان شحنة الادوية تحتوى على اصناف من الادوية المختلفة والمحاليل الطبية والاسعافات الاولية وادوية خاصة بالامراض الجلدية والحساسية . واوضح المصدر ان شحنة الادوية تسلمتها ادارة الخدمات الصحية بسرت من لجنة الازمة وقامت بتسليمها للمركز الصحى جارف . ... (وال-سرت) ...