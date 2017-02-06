وصول مساعدات طبية فرنسية لمستشفي بنغازي الطبي .

طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - رحّبت السفارة الفرنسية في ليبيا ،بوصول الشحنة الثانية من الأدوية والمساعدات الطبية لصالح مركز بنغازي الطبي . وأكدت السفارة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه - أن هذه الشحنة من المساعدات وهى الثانية تأتي في إطار الشراكة مع فريق إدارة مركز بنغازي الطبي ومع منظمة ACTED غير الحكومية و كجزء من التعاون الطويل الأمد بين فرنسا وقطاع الصحة و المستشفيات في ليبيا. وقالت السفارة التي تباشر مهامها مؤقتا من تونس ،إنه سيتبع هذه المساعدات في عام 2017 تنفيذ برامج تدريبية لصالح الفرق الجراحية لمركز بنغازي الطبي و عدد من المستشفيات ألاخرى في بنغازي. وسيتم دعم هذه المبادرة من قبل دولة فرنسا والاتحاد الأوروبي . ...( وال )..