(11) مختار محلة ببلدية جادو يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المجلس البلدي .

جادو 06 فبراير 2017 ( وال ) - أدى أمس الاحد (11) مختار محلة ببلدية جادو اليمين القانونية أمام رئيس المجلس البلدي جادو ، وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي للمدينة .

وأوضح مدير الشؤون القانونية بالمجلس البلدي جادو \" عصام نحاسة \" في كلمه له مهام مختاري المحلات وذلك وفقا لما نص عليه قانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.

وتسلم مختاروا المحلات بعد ادائهم اليمين القانونية أختامهم وذلك لمباشرة مهامهم رسميا.

تجدر الاشارة إلى أن عدد محلات بلدية جادو 14 محلة وهي \" ايقناون ، ايطرميسن ، يوجلين ، شكشوك ، مزو ، رقرق ، أشباري ، ويفات ، جادو المركز ، ندباس ، تالات نيموران ، الجماري ، تمزدة ، مزغورة .

...(وال جادو)...