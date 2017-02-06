اجتماع بسرت بشأن عودة آهالى المدينة لمنازلهم تدريجيا .

سرت 06 فبراير 2017 ( وال )- عقد اجتماع موسع بسرت ضم عميد بلدية سرت السيد " مختار المعدانى " ومعاون أمر غرفة العمليات الميدانية سرت واللجنة المشكلة من غرفة عمليات البنيان المرصوص المكلفة بالاشراف على عودة اهالى سرت لمنازلهم وفقا للاجراءات الادراية المطلوبة أمنيا . وأوضح عميد البلدية أن عمليات رجوع بقية السكان لمنازلهم وسط سرت ستكون على 6 مراحل ابتداء من المرحلة الاولى تستهدف سكان حى 700وحدة سكنية ومن تم المرحلة الثانية الحى السكنى الثالث ومن تم حى الاف وحدة سكنية وحى الشعبية والمجاورة لفندق المؤتمرات ومن تم حى الزعفران ومن تم حى السكنى الثانى والحى السكنى الثالث وباستثناء حى المنارة وشعبية الجيوة البحرية باعتبارهما منطقة محظورة . ...(وال-سرت)...