\" الرئاسي\" يدعو إلى وقف فوري للإشتباكات في منطقتي ( جنزور) و( صياد ) .



طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني، \" الأطراف المتورطة \" في الإشتباكات المسلحة التي تشهدها منطقتي

( جنزور) و( صياد ) إلى \" الوقف الفوري للتقاتل وضبط النفس والتوقف عن

ترويع المواطنين وإرباك حياتهم اليومية \".

واعتبر المجلس الرئاسي في بيان نشره على صفحته الرسمية بشبكة

التواصل الاجتماعي \" فيسبوك \"، المواجهات بأنها \" مرفوضة وغير مبررة \" ،

معلنا عن \"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي كل ما يثير الصدام ويدفع

للتصعيد\" ، مشددا على \" مواصلة وتكثيف جهوده لتوحيد الصف وتحقيق الأمن

والقضاء على مسببات النزاع والتوتر\".

وعبر المجلس في ذات السياق عن بالغ أسفه لوقوع ضحايا خلال هذه

الإشتباكات، معربا عن أمله في \" أن يسود العقل وأن تتوقف المواجهات

والتصرفات غير المسؤولة ، التي تحبط آمال الليبيين في حقن الدماء وتحقيق

الاستقرار \"، متعهدًا بـ\" معاقبة العابثين ومسببي الفوضى أينما كانوا \"،

وفق نص البيان.



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