التشكيلة المثالية والإحتياطية لكأس الامم الافريقية لكرة القدم 2017 .

ليبرفيل 6 فبراير 2017 (وال) - صدرت التشكيلة المثالية لنهائيات كأس الامم إلافريقية لكرة القدم 2017 التي اختتمت أمس الأحد . وضمت التشكيلة المثالية لافريقيا كلا من : -حارس المرمى : فابريس أوندوا (الكاميرون) -خط الدفاع : أحمد فتحي (مصر), كوني (بوركينا فاسو), كارا (السنغال), حمزة منديل (المغرب) -خط الوسط : مبارك بوصوفة (المغرب), موكانجو (الكاميرون), الان تراوري (بوركينا فاسو) -خط الهجوم : جونيور كابانغا (جمهورية الكونغو الديمقراطية), نعيم السليتي (تونس), كريستيان باسوغوغ (الكاميرون). الاحتياطيون : عصام الحضري (مصر), أحمد حجازي (مصر), تيكو (الكاميرون), دينيس بوانغا (الغابون), عبد الله السعيد (مصر), كريستيان أتسو (غانا), محمد صلاح (مصر), يوسف المساكني (تونس), بانسي (بوركينا فاسو), بيرترون تراوري (بوركينا فاسو).