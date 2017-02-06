وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم ببروكسل سبل دعم حكومةالوفاق الوطني .





بروكسل 6 فبراير 2017 ( وال) - من المقرر أن يعقد وزارء خارجية دول

الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين اجتماعا في بروكسل يتناول

بحث سبل دعم ليبيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية والعمل على تعزيز

سيطرة حكومة الوفاق الوطني على كافة أراضيها حسب ما ذكرت وكالة

الانباء الاسبانية .

وأوضحت الوكالة أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد

الأوروبي، فديريكا موجيريني، ستخطر خلال هذا الاجتماع وزراء الخارجية

بالزيارة التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز

السراج \" إلى بروكسل الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع حسب الوكالة الاسبانية أن يتناول الاجتماع إقرار بعض

القرارات من بينها ميزانية للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مع

ليبيا وتعزيز أنشطة العملية الأوروبية البحرية المعروفة بـ\"صوفيا\" التي

تستهدف مواجهة الإتجار بالبشر في البحر المتوسط وتدريب خفر السواحل

الليبية لتحقيق هذا الهدف.

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