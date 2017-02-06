وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم ببروكسل سبل دعم حكومةالوفاق الوطني .
الإثنين ، 06- 02- 2017 - 11:24:00
\n \n بروكسل 6 فبراير 2017 ( وال) - من المقرر أن يعقد وزارء خارجية دول \nالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين اجتماعا في بروكسل يتناول \n بحث سبل دعم ليبيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية والعمل على تعزيز \nسيطرة حكومة الوفاق الوطني على كافة أراضيها حسب ما ذكرت وكالة \n الانباء الاسبانية . \n وأوضحت الوكالة أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد \nالأوروبي، فديريكا موجيريني، ستخطر خلال هذا الاجتماع وزراء الخارجية \nبالزيارة التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز \nالسراج \" إلى بروكسل الأسبوع الماضي.\n ومن المتوقع حسب الوكالة الاسبانية أن يتناول الاجتماع إقرار بعض \nالقرارات من بينها ميزانية للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مع\nليبيا وتعزيز أنشطة العملية الأوروبية البحرية المعروفة بـ\"صوفيا\" التي \nتستهدف مواجهة الإتجار بالبشر في البحر المتوسط وتدريب خفر السواحل \nالليبية لتحقيق هذا الهدف.\n ...( وال ) ...