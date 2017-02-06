وزارة الخارجية تؤكد وصول المواطنين الليبيين الذين تم تعطيلهم في المطارات الامريكية إلى المدن التي يقيمون فيها .

طرابلس 06 فبراير 2017 ( وال ) - أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني أن عددا من المواطنين الليبيين الذين تم تعطيلهم في المطارات الامريكية جراء قرار الرئيس الامريكي " دونالد ترامب " ، وصلوا الى المدن الامريكية التي يقيمون فيها عقب تجميد القرار . وأفاد المكتب الاعلامي بالوزارة وكالة الانباء الليبية اليوم الاثنين ، أن الوزارة وفي اطار متابعتها لليبيين في الخارج تؤكد أنها لم تتلق أية طلبات جديدة من المواطنين الليبيين سواء المسافرين أو المقيمين في امريكا للمساعدة في تسهيل اجراءات السفر والتنقل حسب التأشيرة الممنوحة لهم لدخول امريكا . وأثنى المكتب بالتعاون الثنائي بين البلدين في مكافحة الارهاب ومساهمة امريكا ودعمها لليبيا في محاربة مايسمى بتنظيم داعش في مدينة سرت من خلال مساندتها لسلاح الجو الليبي والذي اسفر عن القضاء على هذا التنظيم الارهابي . ودعا الى توسيع مجالات التعاون والتواصل بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة بين الشعبين الليبي والامريكي . ...(وال)...