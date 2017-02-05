هلاك 37 شخصا بسبب سوء الأحوال الجوية في أفغانستان.

كابول 5 فبراير 2017 (وال) - لقي 37 شخصا على الأقل حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية في أفغانستان, حسبما أفادت به السلطات المحلية اليوم الأحد. ونقل الإعلام المحلي عن رئيس إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية بولاية (بدخشان) (شمال شرق) سيد عبد الرحمن همايون, قوله أن "الثلوج والأمطار المستمرة منذ أيام في الولاية أودت بحياة 18 شخصا وإصابة ثمانية آخرين في منطقتي (ماه مي) و(ياوان)". وأوضح أن "الثلوج الغزيرة أغلقت طرق 10 مناطق في بدخشان". وفي ذات السياق, أفاد المتحدث باسم ولاية (باميان) بوسط البلاد, عبدالرحمن الأحمدي, بأن "الثلوج الغزيرة أودت بحياة شخصين في قرية (زارين) وتسببت في قطع الطرق عن جميع المناطق هناك". ومن جهته, أشار رئيس إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية بولاية (هيرات) بغرب البلاد, عبد الحميد حميدي, إلى أن "شخصين لقيا مصرعهما متجمدين جراء البرد الشديد في منطقة (أدرسكان). وفي سياق متصل, أعلن والي (بارفان) بشمال البلاد, محمد عاصم, أن "15 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب 10 آخرون في انهيار ثلجي طمر 3 منازل".