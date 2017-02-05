ضبط (114) مهاجر غير شرعي داخل المياه الاقليمية.

طرابلس 05 فبراير 2017 (وال) - تمكن مكتب البحث والتحري وجمع المعلومات طرابلس بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بقاعدة معيتيقة بالتعاون مع جهاز حرس السواحل من ضبط (114) مهاجرا غير شرعي . وافادت مصادر وحدة الاعلام بالمكتب ، وكالة الانباء الليبية، اليوم ، ان المهاجرين الذين تم ضبطهم داخل المياه الاقليمية ينتمون الى جنسيات مختلفة من بينهم عدد من النساء والاطفال . وأوضحت المصادر ان المهاجرين تم ايوائهم بمركز طريق الشوك التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية . ..(وال)..