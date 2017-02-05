تشيلي: معظم حرائق الغابات "أصبحت الآن تحت السيطرة" .

سانتياغو 5 فبراير 2017 (وال) - قالت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت , اليوم الاحد,إن معظم حرائق الغابات التي شهدتها بلادها مؤخرا "أصبحت الآن تحت السيطرة". وقالت باشيليت ان "المسؤولين لم يتلقوا أي بلاغات عن اندلاع حرائق جديدة , كما أنه جاري العمل من أجل السيطرة على ما تبقى من حرائق". وساعد هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات الماضية ,على وقف انتشار الحرائق التي تعد الأسوأ التي تشهدها تشيلي منذ قرابة 50 عاما. وكانت باشيليت قد قامت مؤخرا بزيارة تفقدية للمناطق التي تضررت بشكل كبير من حرائق الغابات التي تم إعلان حالة الطوارئ في مناطق جنوب العاصمة سانتياغو على إثرها. والتقت بعدد من رجال الإطفاء الذين يعملون من أجل السيطرة على الحرائق , كما التقت بعدد من الأشخاص المتضررين من الحرائق. يشار إلى أنه تم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم للحفاظ على أرواحهم من هذه الحرائق التي ساعدت الرياح القوية, وارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية في انتشارها على نطاق واسع.