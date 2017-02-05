القوات اليمنية تسيطر على مدينة "ميدي" ومينائها بمحافظة "حجة".

عدن (اليمن) 5 فبراير 2017 (وال) - أعلن قائد القوات المسلحة اليمنية في محور مدينة "ميدي" العميد منصور الزافني اليوم الأحد سيطرة القوات اليمنية على "ميدي" ومينائها,ماعدا الجزء الجنوبي من المدينة الواقعة شمالي محافظة "حجة". وقال العميد الزافني "تم تطهير المدينة بالكامل ماعدا الجزء الجنوبي منها من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح " , موضحا أن "كافة العمليات العسكرية قائمة بالتعاون مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية". وأضاف أن الجيش اليمني بوصول تعزيزات عسكرية تضم عددا من الألوية ومقاتلي "المقاومة الشعبية" إلى المدينة الواقعة شمال شرقي محافظة ثأبين لتكثيف عمليات تطهير المنطقة من عناصر تنظيم القاعدة الفارين إلى الجبال. و أشار إلى أنه تم رصد تحركات نشطة لعناصر القاعدة في جبال "المراقشة"- أحد أقدم معاقل التنظيم الارهابي في اليمن', وفي المناطق الممتدة بين مدينتي 'شقرة 'الساحلية و'لودر".